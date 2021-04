Téhéran (IRNA)-Ce mercredi soir 21 avril qui marque le premier jour de la Semaine nationale de la Santé en Iran, les noms et les photos de tous les martyrs de la Santé ont été projetés en mapping sur la tour Azadi de la capitale Téhéran, manière de saluer leur courage au quotidien et leur dévouement face au Coronavirus et en ces temps traumatisants. (Photo : Amin Jalali)