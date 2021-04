Zahedan (IRNA) - IRNA - Le sable de Yalan est une vaste zone de sable située à l'est de la province de Kerman, au nord-ouest de la province du Sistan et du Baluchestan et au sud de la province du Khorasan du Sud. L'intersection de ces trois provinces est située dans une zone proche du nord de Rig Yalan. Sur ces photos, nous voyons la très belle nature du sable de Yalan dans la région du Sistan et du Baloutchistan au sud-est de l’Iran. Photographe: Abolfazl Arab