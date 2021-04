Téhéran (IRNA)- Le cyprès de Mang-Abad de Mehriz, l’une des villes de la province de Yazd, fait partie des arbres anciens de l’Iran. Son âge est estimé à plus de deux mille ans. Sur le tronc de cet arbre de 14 mètres, on peut voir de nombreuses traces de bec de picidés. Le platane de Tang-Tchenar de Mehriz est un autre vieil arbre situé à 42 km au sud de la ville. Son âge est estimé à entre 1100 et 1200 ans.