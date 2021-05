Tabriz (IRNA)- Le narcisse annonce le printemps en beauté grâce à son abondante floraison aux teintes chaudes et lumineuses. Les floraisons s’échelonnent selon les variétés de fin février pour les plus précoces jusqu'à mi-mai pour les derniers. Les photos montrent un site de plantation de narcisses dans un village à la proximité de Tabriz, capitale de la province d'Azerbaïdjan de l'est. Photographe: Kazem Youssefi