Chabahar (IRNA) – Le port de Chabahar au sud-est d'Iran et au bord de la mer d'Oman est le seul port océanique d'Iran. Outre les avantages économiques de ce port, les merveilleuses côtes de Chabahar ont une grande potentialité touristique aussi. Les photos montrent quelques éléments de la beauté naturelle de Chabahar, tels que le lac Rose et le port Beris et les montagnes martiennes.