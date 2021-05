Téhéran (IRNA)- L'île iranienne de Kish dans le golfe Persique est connue pour la beauté de ses plages, et c'est la seule île au monde dont la terre a été formée à partir de récifs coralliens et était connue dans le passé comme la perle du golfe Persique en raison de son beauté et charme de la nature. Tout son sable est fait de récifs coralliens qui brillent au soleil.