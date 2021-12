Téhéran (IRNA)- Le destroyer Alvand et quatre sous-marins ont rejoint la marine de l'armée iranienne lors d'une cérémonie à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran. Le contre-amiral Shahram Irani, commandant de l'armée de terre iranienne et le contre-amiral Habibollah Sayyari, et le commandant adjoint de l'armée pour les affaires de coordination étaient présents à la cérémonie.