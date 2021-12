Ispahan (IRNA)- Les chrétiens du quartier de Jolfa à Ispahan, dans le centre de l'Iran, célèbrent Noël et le Nouvel An dans la cathédrale de Vank, anciennement connue sous le nom de cathédrale du Saint-Sauveur, et dans les environs. D'autres citoyens d'Ispahan se joignent également aux chrétiens, prenant des photos avec le sapin de Noël et le père Noël. Photographe : Zahra Baghban