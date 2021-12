Téhéran (IRNA) – La messe de la Nativité de Jésus-Christ (Paix sur lui) a été célébrée avec la présence et la participation des Arméniens de Téhéran dans l'église de "Grégoire l'Illuminateur". Les Chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ (PSL) le 25 décembre en se préparant pour le Nouvel An et en organisant des rites religieux dans les églises. Photo : Zhenya et Juana Abadian