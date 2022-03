IRNA - Ispahan - Avec l'accord des agriculteurs à l'est et à l'ouest d'Ispahan, l'eau de la rivière Zayandeh a coulé du premier février 2022 et après 12 jours, les portes du barrage ont été fermées. On espère que cette rivière, où l'eau coule temporairement depuis plusieurs années, sera ravivée en 1401. (Photo : Rasoul Shojaï)