La première journée de la visite officielle du président Raïssi à Doha

Téhéran (IRNA)- A son arrivée lundi à l'aéroport de Doha, le président iranien Ebrahim Raïssi a été officiellement accueilli par l'émir qatari cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Plus tard da,ns la journée, en présence de Raïssi et d'Al Thani, l'Iran et le Qatar ont signé 14 documents de coopération entre les deux pays. Les documents ont été signés par les ministres iraniens des affaires étrangères, du pétrole, des routes et de la construction, du patrimoine culturel et de l'électricité et leurs homologues qataris. Selon les documents, Téhéran et Doha renforceront la coopération dans les domaines de l'aviation, du commerce, de la navigation, des médias, de la politique étrangère (annulation de visa), de l'électricité, des normes, de la culture et de l'éducation.