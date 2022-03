Agriculture intelligente : une serre intelligente à Shahr-e Kurde en Iran

Téhéran (IRNA)- Les serres intelligentes sont des serres qui sont contrôlées et automatisées par un système intelligent. Celui-ci permet d’assurer la surveillance, le contrôle de l’environnement et du micro climat de ces serres. La culture sous serre intelligente fait de plus en plus d’adeptes en Iran. Alors que la pratique est déjà très courante dans pas mal de pays, poussés ces dernières années par une volonté de produire soi-même, un désir de retour aux sources ou encore une nécessité économique ! C’est également pour certains un nouvel aménagement décoratif pouvant servir à la détente…