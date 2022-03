Sport d’hiver dans la piste de ski Poladkaf Sepidan à Fars

Téhéran (IRNA)- Entouré de paysages incroyables et de paysages naturels, Pooladkaf est la station de ski la plus au sud de l'Iran. Il est situé près de Sepidan, un lieu de loisirs pour les familles aisées de Chiraz. Imaginez que ce n'est qu'à 300 km du Koweït qui a un climat désertique subtropical; des hivers doux et des étés très chauds. Créé dans les années 60, un groupe industriel « Pooladkaf » gère la station depuis 2000. Le groupe a beaucoup investi pour développer la station et attirer plus de touristes. Même si Pooladkaf reste relativement petit, il offre un large choix d'activités : ski, motoneige, restaurant, équitation, après-ski, hôtel, VTT, randonnées. Pooladkaf est la cinquième plus grande station de ski d'Iran, après les célèbres stations de ski de Dizin, Shemshak, Darbandsar et Tochal.