Iran: les cérémonies de la Semaine Sainte et de Pâques en présence des Arméniens à Téhéran

Téhéran - IRNA - Les cérémonies de la Semaine Sainte et de Pâques ont eu lieu dimanche soir (17 avril) avec la présence d'Arméniens dans les cathédrales Saint-Sarkis, Saint Grégoire l'Illuminateur et Saints Vartanantz à Téhéran. La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux, inclut le Jeudi Saint et le Vendredi Saint. Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques.