Fête de l’eau de rose à Meymand au sud de l’Iran

Shiraz - IRNA - Meymand dans le sud de la province iranienne de Fars est le plus grand producteur et exportateur de l’eau de rose de notre pays. Chaque année en avril cette ville accueille un festival pour la distillation de rose pour la fabrication de l'eau de rose. 5 tonnes de fleurs sont récoltées chaque année sur 1500 hectares de jardins de fleurs dans la ville de Meymand. Le rapport comprend la cueillette des fleurs, la cueillette des roses dans les ateliers traditionnels, les ateliers de verrerie et la vente des produits. En image la récolte de fleurs, la cueillette de roses dans des ateliers traditionnels, également les ateliers de fabrication de verre et la vente de produits. (Photo : Reza Qaderi)