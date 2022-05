Un cadeau depuis Paris

Téhéran (IRNA) - Danial, un jeune patient papillon originaire de la province méridionale iranienne, Kerman, rêvait de piloter un avion. Suite à la diffusion d’un rapport sur l’agence de presse IRNA, intitulé « Les grands petits rêves » un Iranien vivant à Paris arrange pour que lui et sa famille visitent le sanctuaire de l'Imam Reza (Béni soit-il ) dans la ville sainte de Mashhad au nord-est de l’Iran en se déplaçant par avion afin de réaliser le plus grand souhait de Danial.

La visite du sanctuaire du très vénéré Imam Reza (P), huitième Imam des musulmans, descendant du noble prophète Mohammad (Que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa noble famille), à Mashhad, est le pèlerinage iranien le plus important. Le culte de sanctuaire satisfait le besoin émotionnel et moral des fidèles croyants qui entretiennent avec les Imams des relations personnelles. Les Imams sont des personnages très révérés qui comblent le fossé séparant l’homme de Dieu auprès duquel ils jouent le rôle de médiateurs.

S’agissant de la maladie du petit Danial, il souffre de l'épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare de la peau. Les jeunes patients sont souvent appelés « les enfants papillons » dû à leur peau aussi fragiles que les ailes d'un papillon.

Les sanctions américaines ont inhumainement privé les Iraniens de leurs droits fondamentaux à la santé. De nombreuses banques et entreprises, y compris des sociétés pharmaceutiques et médicales du monde entier, se conforment tristement aux sanctions par crainte de pénalités potentielles. Dans un cas, cela a conduit une entreprise suédoise à suspendre la vente de pansements à son partenaire iranien. En conséquence, les patients atteints de l’EB, n'ont pas pu accéder à un type de bandage qui procure un soulagement vital et peut prévenir les infections potentiellement mortelles. La maladie rend la peau extrêmement sensible aux agressions, et des cloques apparaissent souvent à la suite d'un léger impact. (Photo : Hassan Shirvani)

