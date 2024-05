Visite du PDG de l'IRNA à l'usine d'innovation et d'industries créatives AMPER

Téhéran - IRNA - Ali Naderi, PDG de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA), a visité l'usine d'innovation et d'industries créatives AMPER, axée sur la croissance et le développement d'entreprises et de professions modernes et de technologies modernes liées aux domaines de l'électrification, des transports intelligents, de la santé et du vieillissement. (Photo : Amin Jalali)