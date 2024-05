Le Dacht-e Lout est inscrit depuis 2016 au patrimoine mondial de l’humanité pour sa grande diversité de reliefs désertiques, formés par les vents violents qui déferlent ici entre juin et octobre. Les rochers profilés par l’érosion, appelés yardangs ou kaluts, atteignent parfois plus de 100 m de haut. Dans "le désert le plus chaud du monde", un grand reportage de Matthieu Paley (photos) et Thomas Trescher (texte) dans le magazine français GEO - n°467