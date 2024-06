Leader : la jeunesse peut changer le cours de l'histoire

Un groupe d'élites scientifiques et de médaillés iraniens a rencontré, aujourd'hui à midi, l'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique.

Lors d'une réunion avec un certain nombre de jeunes médaillés aux Olympiades étudiantes et universitaires nationales et internationales, l'Imam Khamenei a salué la jeunesse d'élite comme une source importante d'« espoir profond et véritable ».

Lors de la réunion tenue au bureau du Guide le 15 juin 2024, l'Imam Khamenei a souligné : « J'ai une grande confiance dans les jeunes et dans leur motivation. Je vous considère comme un grand atout, valant bien plus que vos médailles de fierté.

Soulignant le potentiel remarquable des jeunes élites, l’Imam Khamenei a souligné leur capacité à provoquer des changements transformateurs, non seulement au sein du pays mais aussi à travers l’histoire, et à établir un environnement entièrement favorable. « Tout au long de l’histoire, c’est le facteur humain, non pas au sens des politiciens et des dirigeants, mais plutôt sous la forme d’éléments intellectuels, moraux et spirituels, qui a propulsé l’Iran vers sa gloire et sa grandeur exemplaires », a-t-il ajouté.

Tout en soulignant qu’il y avait eu un mouvement scientifique productif dans les années 2000, l’Imam Khamenei a fait remarquer : « Dans les circonstances actuelles, un bond scientifique est nécessaire pour nous propulser à l’avant-garde de la science mondiale.