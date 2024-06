Téhéran (IRNA)- L'administration américaine n'a toujours pas trouvé de preuve de génocide commis par Israël à Gaza, alors que quelque 37 000 personnes ont été tuées (dont 10 000 femmes, 15 000 enfants et 33 personnes mortes de faim), quelque 83 530 personnes ont été blessées et 17 000 enfants sont devenus orphelins, 2 millions de personnes ont été déplacées, 429 écoles ont été bombardées, 600 000 habitations ont été détruites et 88 hôpitaux et centres de soins ont été fermés.