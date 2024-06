Les traditions de l'Aïd al-Adha chez les Turkmènes iraniens

Téhéran (IRNA)- L'Aïd al-Adha est considérée comme la plus grande fête des habitants frontaliers turkmènes du Khorasan du Nord. Le matin de l'Aïd al-Adha, des hommes turkmènes et même des enfants se rendent, en enfilant des vêtements neufs, pour accomplir la prière de l'Aïd avec la plus grande splendeur. Le rituel le plus célèbre des Turkmènes le jour de l'Aïd al-Adha est de préparer de la nourriture à partir de la viande du sacrifice, ce plat connu sous le nom de « Qurmeh Shur » est préparé à partir de la viande du sacrifice, qui est servie aux invités.