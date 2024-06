Théâtre : Opéra de Sheyda au complexe culturel Niyavaran de Téhéran

L'opéra Sheyda avec la représentation et le chant de Parvaz Homay et du groupe Mastan a été mis en scène dimanche 16 juin, dans le complexe du palais de Niavaran. Cette œuvre dramatique est l'histoire d'amour d’un chanteur et de Sheyda (la fille du roi Tahmasb), qui devient victime de la colère et de la quête de pouvoir des kizilbaches (« tête rouge » en langue turque. Les tribus kizilbaches appartiennent à la période safavide). Photo : Marzieyeh Soleimani.