Le grand chemin de fer Rasht-Caspienne a été inauguré au nord de l’Iran

Téhéran (IRNA)- Le chemin de fer Rasht-Caspienne, le troisième méga projet du pays dans ce domaine, a été officiellement inauguré jeudi, marquant une étape importante dans le développement des infrastructures de transport en Iran. La cérémonie a vu la participation de Mohammad Mokhbar, président par intérim, ainsi que d'un grand nombre de dignitaires nationaux et provinciaux. Cette ligne ferroviaire relie la capitale de la province de Gilan à Bandar Anzali. L'inauguration de la voie ferrée revêt une grande importance en termes d'échanges commerciaux et d'affaires avec les pays de la région et l'Europe.