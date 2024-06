Ayta al-Shaab, une ville au sud du Liban

Téhéran (IRNA)- Ayta al-Shaab est une zone résidentielle au sud du Liban, et le point le plus proche de la frontière des territoires occupés. Avec le début des opérations du Hezbollah en soutien au Hamas contre Israël, cette zone a été évacuée et ses habitants ont cédé leurs maisons aux jeunes de la ville. Un certain nombre de jeunes sont restés dispersés sur le sol et à l'intérieur de certaines maisons pour protéger la ville et rejoindre les forces armées dans les tunnels souterrains, si nécessaire. Les drones israéliens surveillent en permanence la zone et ciblent toute activité suspecte, entraînant le martyre d'un grand nombre de combattants. Au milieu de la guerre, une femme dont les deux fils sont des combattants du Hezbollah et qui a perdu un enfant pendant la guerre de 33 jours en 2006 a séjourné dans l'une des maisons et fait la cuisine pour les combattants. Son séjour dans la ville a remonté le moral des guerriers et ils la considèrent comme leur mère. Afin de protéger sa vie, son nom n'est pas mentionné dans la collection ci-dessous et sa photo n'est pas affichée.