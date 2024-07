Cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l’Université de Sharif

Téhéran (IRNA)- L'université de technologie Sharif a été créée en 1966 dans le but de former et de fournir une partie du personnel spécialisé dont le pays a besoin, à des niveaux scientifiques élevés. Cette université est jeune et en pleine croissance par rapport à de nombreuses universités en Iran et dans le monde. Heureusement, au cours de son activité, elle a pu s'imposer comme un institut scientifique de premier plan dans le domaine de l'industrie, des technologies modernes et des sciences appliquées, à l'échelle régionale et mondiale