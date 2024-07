Masoud Pezeshkian, le président élu de la République islamique d'Iran

Téhéran (IRNA)- Masoud Pezeshkian, législateur chevronné et ancien ministre de la santé, a été déclaré vainqueur du second tour de l'élection présidentielle iranienne, battant son adversaire Saeed Jalili. Selon le décompte final des voix annoncé tôt samedi par le siège des élections, M. Pezeshkian a été élu neuvième président de la République islamique d'Iran. Il a obtenu 16 384 403 voix sur un total de 30 530 157 voix, tandis que son adversaire Jalili a recueilli 13 538 179 voix lors du second tour de vendredi, qui a connu un taux de participation élevé. M. Pezeshkian remplacera Ebrahim Raïssi, un président très populaire qui est décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dans le nord-ouest de l'Iran. Parlementaire chevronné, M. Pezeshkian a été élu aux 8e, 9e, 10e et 11e législatures. Entre 2016 et 2020, il a également occupé le poste de premier vice-président du Parlement. Chirurgien cardiaque de formation, M. Pezeshkian a également été chancelier de l'université des sciences médicales de Tabriz et fait actuellement partie du corps enseignant de cette prestigieuse université du nord de l'Iran.