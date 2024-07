Iran-Muharram 2024 : le rituel traditionnel d’« Alam Bandan » au Khorasan du sud

"Alam Bandan" ou "Aqd-e Alam" est l'un des rituels traditionnels de la province du Khorasan du Sud, au nord-est de l’Iran, qui se lance avec l’arrivée du mois de deuil de Muharram, marquant le triste anniversaire de la mort en martyr du très vénéré Imam Hussein (P), (troisième Imam des musulmans et petit-fils du noble Prophète) et de ses 72 compagnons dans le désert de Karbala, 50 ans après le décès du Grand Prophète de l’Islam le très vénéré Mohammad (P). La tradition est vieille de plus d'un siècle et se tient chaque année dans la ville de Birjand. A cette occasion les fidèles se rassemblent devant la mosquée et accrochent des tissus noirs et verts (des couleurs symbolique) à une poutre en bois de trois à cinq mètres de haut. (Photo : Mohsen Nofersati).