Au ministère des Affaires étrangères, les diplomates rendent une nouvelle fois hommage au martyr Amirabdollahian

Téhéran (IRNA)- Lors d'une cérémonie émouvante à laquelle ont assisté de hauts fonctionnaires iraniens et des diplomates, des personnalités de premier plan ont souligné, le mercredi 10 juillet, le rôle essentiel d'AmirAbdollahian dans l'élaboration de la politique étrangère de l'Iran et l'impact durable de son approche diplomatique. Dans le tragique accident d'hélicoptère qui a conduit au martyre du président Ebrahim Raïssi, l'Iran a également perdu un diplomate révolutionnaire et courageux qui a insufflé un nouvel élan aux affaires étrangères de la République islamique au cours des trois dernières années.