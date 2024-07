Deuil et gloire de l'Imam Hossein (P) : rassemblement des familles fidèles et de leurs nourrissons à Mossalla de Téhéran

La cérémonie de rassemblement des mères et de leurs nourrissons fidèles à la culture d’Achoura et du deuil de l’Imam Hussein (Béni soit-il), troisième Imam et le petit-fils du noble prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammad (Que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance) s'est tenue simultanément dans tout l’Iran, ce matin, qui marque le premier vendredi du mois de deuil de Muharram (12 juillet 2024) dont le Mossalla de l'Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis) à Téhéran. (Photo : Mohammad Mahdi Pourarab).