Ispahan : des drapeaux noirs et rouges hissés pour commémorer Muharram

Téhéran (IRNA)- Chaque année, au mois de Muharram, les personnes en deuil se frappent la poitrine, chantent des élégies émouvantes avec le cœur lourd et versent des larmes sur le tragique martyre de l'Imam Hussain (AS), de sa famille et de ses fidèles compagnons. Remplis d'un grand chagrin, les personnes en deuil, la plupart vêtues de noir, se déversent dans les rues en petits et grands groupes non seulement pour pleurer la plus grande tragédie mais aussi pour renouveler et réaffirmer leur serment d'allégeance au grand Imam. C'est une scène familière dans tous les pays du monde pendant le mois de Muharram, y compris l'Iran. Cependant, certaines caractéristiques culturelles de ces commémorations de Muharram diffèrent d'un pays à l'autre.