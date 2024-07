A Khuzestân, on commémore les événements de Karbala lors du rituel de la Journée d'Abbas

Téhéran (IRNA)- Les habitants de la province du Khuzestân, dans le sud-ouest de l'Iran, ont observé les rituels de la "Journée d'Abbas" en commémoration du frère de l'Imam Hussein (AS), Hazrat Abbas, le 7e jour du mois de Muharram. Hazrat Abul-Fazl al-Abbas était le frère de l'imam Hussein et le commandant de sa brigade de 72 soldats lors de la bataille de Karbala contre les troupes du tyran de l'époque, Yazid, qui comptaient 30 000 soldats, il y a plus de 14 siècles. Hazrat Abbas a été martyrisé le jour de l'Achoura par les troupes alors qu'il était allé apporter de l'eau aux enfants de l'imam Hussein. Ce jour-là, les troupes de Yazid, le tyran du temps, ont interdit l'eau à l'imam Hussein, à sa famille et à ses compagnons. Lorsqu'il arriva à l'Euphrate, Hazrat Abbas refusa de boire de l'eau malgré sa soif, car il se souvenait de la soif de son frère, l'imam Hussein, et des enfants qui attendaient son retour pour boire de l'eau.