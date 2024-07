Iran : cérémonie de deuil commémorative à la veille d’Achoura en présence du Leader de la RII

A la veille d’Achoura et dans la soirée de Tassua’a, une cérémonie commémorative de deuil a eu lieu le lundi soir (15 juillet 2024) en présence du Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’honorable ayatollah Seyyed Ali Khamenei, à Hosseiniyeh de l'Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis), à Téhéran. L’Achoura intervient le dixième jour du mois de Muharram, soit dix jours après l'avènement du nouvel an hégirien. D'ailleurs, le mot Achoura signifie le dixième, en référence aux jours du mois de Moharrem. Pour les musulmans chiites, cette solennité du calendrier musulman commémore la bataille tragique de Kerbala en l'an 61 de l'Hégire qui correspond à l'année 680. C'est au cours de cette bataille que le très vénéré Imam Hussein (Que salut de Dieu soit sur lui) et 72 membres de sa famille et partisans ont été massacrés et tués en martyr par les Omeyades, symbole du tyran du jour. C'est de cette bataille que date les premières cérémonies commémoratives pour rendre hommage à l’âme et à la mémoire du « Seingeur des martyr », symbole du soulèvement contre l’oppression et l’injustice. Le jour de jeûne ouvre une période de deuil de quarante jours. Chaque année un important pèlerinage a lieu à Kerbala, en Irak qui abrite son saint sanctuaire et le deuil musulman prend des dimensions spectaculaires marqué par des cérémonies collectives au rythme des tambours et des chants religieux, manière de pleurer la fin tragique et épique de l’Imam Hussein et ses compagnons martyrs. Photos : site du Leader KHAMENEI.IR