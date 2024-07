‎‎Iran : rituel de Ta'ziyeh dans le village Sahra Roud de Fasa au sud

En Iran le plus grand champ de Ta'ziyeh sur le thème de la bravoure du très vénéré Abul Fazl al-Abbas (P), le demi-frère et l’un des fidèles compagnons de lutte de l’Imam Hussein (béni soit-il) et intitulé "le plus brave des hommes » a eu lieu jeudi soir (18 juillet 2024) dans le village Sahra Roud de Fasa dans la province de Fars au sud de l’Iran. Ce rituel a 250 ans et 1 200 personnes y sont présentes en tant qu'acteurs et assistants. Cette représentation théâtrale particulière commémorant la tragédie épique d’Achoura et le deuil de l’Imam Hussein (P) se déroule en plein air dans le village Sahra Roud de Fasa chaque année 2 jours après l'incident d’Achoura. Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Iran fin 2012.