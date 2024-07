Cérémonies traditionnelles de deuil de Muharram, rituels à Kāchān

Téhéran (IRNA)- Muharram, le premier mois du calendrier islamique, revêt une signification profonde pour les musulmans chiites du monde entier, en particulier en Iran, où il est observé avec une intense ferveur religieuse. Ce mois marque le martyre de l'imam Hussain (AS) et de ses fidèles compagnons lors de la tragique bataille de Karbala en 680 de notre ère. Cet événement, qui marque un tournant dans l'histoire chiite, est commémoré par divers rituels et cérémonies, qui diffèrent légèrement d'une région à l'autre, mais dont les thèmes communs sont le deuil et le souvenir.