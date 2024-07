Dans cette exposition, les vestiges historiques des pays de l'axe de la résistance - l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen et bien sûr Gaza et la Palestine - ont été mis en valeur avec une vision civilisationnelle. Ces terres sont appelées le berceau de l'humanité et de la Civilisation dans la terminologie académique de l’Histoire.