En image, on vous résume ce qu'il faut retenir des investitures des présidents iraniens

Téhéran (IRNA)- L'investiture du président de la République d'Iran a lieu après la cérémonie d'approbation de son décret par le Guide suprême en présence du président de la Cour suprême, des membres du Conseil de la Constitution et du chef du pouvoir judiciaire. Lors de la cérémonie, qui se tient au Parlement iranien, le président élu prête serment conformément à l'article 121 de la Constitution, de mettre tout son talent et sa compétence au service de ses responsabilités qu'il a assumées et signe le serment à la fin. Abolhassan Bani Sadr, Martyr Mohammad Ali Rajaee, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, Hojjat al-Islam Seyyed Mohammad Khatami, Mahmoud Ahmadinejad, Hojjat al-Islam Hassan Rouhani et le martyr Ayatollah Seyed Ebrahim Raïssi sont les huit présidents de la République islamique d'Iran dont les cérémonies d'investiture se sont déroulées dans la capitale.