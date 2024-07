Investiture du nouveau président iranien : les invités étrangers arrivent l’un après l’autre

Téhéran (IRNA)- De hauts dignitaires de différents pays sont arrivés à Téhéran, la capitale iranienne, pour participer à la cérémonie d'investiture du président Masoud Pezeshkian. Pezeshkian prêtera serment devant les législateurs iraniens, le chef du pouvoir judiciaire et les membres du Conseil constitutionnel. Plus de 70 délégués étrangers seront présents à l'événement, qui sera retransmis en direct sur la télévision d'État et couvert par plus de 600 journalistes, photographes et cameramen des médias nationaux et étrangers. M. Pezeshkian, neuvième président de l'Iran depuis la révolution islamique de 1979, a officiellement entamé son mandat de quatre ans dimanche, lorsque le Guide de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a entériné sa victoire au second tour de l'élection présidentielle du 5 juillet.