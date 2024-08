Iran : récolte traditionnelle de blé dans la province du Kurdistan à l’ouest

Cette année, 626 000 hectares de terres agricoles dans la province du Kurdistan sont consacrés à la culture du blé et on s'attend à ce que 1 million 500 000 tonnes de blé en soient récoltées. Même si le Kurdistan se classe au premier rang en matière de mécanisation des outils agricoles dans le pays avec 2,2 chevaux par hectare et que 95 % de ses récoltes sont récoltées de manière mécanisée, la topographie de certaines zones ne permet pas le recours à des méthodes mécanisées pour récolter cette culture vitale. Les agricoles récoltent par conséquent de manière traditionnelle. (Photo : Seyyed Mosleh Pirkhazranian).