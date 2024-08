Tournoi de qualification pour les Jeux olympiques des robots

Téhéran (IRNA)- Chaque année, RobotChallenge, l'un des plus grands championnats de robotique d'intelligence artificielle au monde, rassemble des personnes du monde entier qui s'affrontent dans diverses compétitions avec des robots autonomes qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Le vendredi 9 août, les compétitions de qualification pour la XXIe Olympiade mondiale de robotique 2024 ont eu lieu sur l'île de Kish. Les Olympiades mondiales de robotique 2024, qui auront pour thème "Les alliés de la Terre" et porteront sur l'influence de l'homme sur la nature et sur l'impact de la nature et des phénomènes naturels sur la vie humaine, se tiendront en décembre en Turquie.