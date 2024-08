Téhéran - IRNA – La province de Khorâssân-e Razavi se trouve au nord-est de l'Iran, dont le centre est Machhad. La superficie de la province est de 118 854 kilomètres carrés, ce qui en fait la cinquième plus grande province du pays. Les sites les plus célèbres de la province de Khorâssân-e Razavi sont les lieux religieux, les monuments historiques, les attractions naturelles et les villages historiques.