JO- Lutte gréco-romaine : l’équipe d’Iran, héros de Paris 2024, reçoit un accueil chaleureux dans le pays

Téhéran (IRNA)- Pour la 19e fois de son histoire sportive, l'Iran participe à des Jeux Olympiques d'été, du 26 juillet au 11 août à Paris. L'occasion pour les athlètes iraniens de briller, une nouvelle fois, dans plusieurs disciplines sportives - en particulier, la lutte ! Les athlètes iraniens Saeed Esmaïli, Alireza Mohamadai, Amin Mirzazadeh, ont remporté, respectivement, en 67 kg, 87 kg et 130 kg, la médaille d’or, d’argent et de bronze aux JO de Paris 2024 et ont été accueillis avec beaucoup de chaleur lors de son retour à Khuzestân en Iran.