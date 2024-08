L'Iran marque l'anniversaire du retour des soldats captifs dans les prisons de Saddam Hussein

Téhéran (IRNA)- Le 26e jour de Mordad dans le calendrier iranien, qui tombe le 17 août, marque l'anniversaire du retour des soldats iraniens qui ont été retenus en captivité par le régime du dictateur irakien Saddam Hussein, soutenu par l'Occident, pendant la guerre des années 1980 contre l'Iran. La guerre Irak-Iran, le plus long conflit armé du XXe siècle, a été déclenchée le 22 septembre 1980 par Saddam Hussein, qui bénéficiait à l'époque du soutien financier et militaire de dizaines de pays occidentaux et régionaux.