Arbaïn 2024 : les pèlerins sont accueillis et servis par les Moukebs

Téhéran (IRNA)- Les gens participent à des processions de deuil dimanche à l'occasion de l'Arba'een, qui marque la fin d'une période de deuil de 40 jours pour le martyre de l'imam Hussein (AS), le troisième imam chiite, et de ses 72 compagnons lors de la bataille de Karbala, dans le sud de l'Irak, en 680 après J.C. Les pèlerins sont accueillis et servis par les Moukebs (ou Mowkibs), des tentes de fortune érigées le long des chemins, qui offrent gratuitement tout ce dont les pèlerins peuvent avoir besoin pendant le voyage.