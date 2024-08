Téhéran- IRNA- Le Guide suprême de la Révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei a déclaré : « Nous, les chiites, nous sommes fiers d’être des disciples de l’Imam Hussein (AS), mais l’Imam Hussein (AS) n’es pas seulement le nôtre ; Les religions islamiques, chiites et sunnites, sont toutes sous la bannière de l’imam Hussein (AS). Même ceux qui ne sont pas musulmans participent à cette grand Marche d'Arbaïn et cette mobilisation continuera, si Dieu le veut. »