Arbaïn 2024 : retour en image sur la cérémonie de deuil des délégations estudiantines en présence du Leader de la RII

Téhéran (IRNA)-Prallèlement à la cérémonie commémorative de l’Arbaïn, événement phare pour les musulmans chiites, qui marque le quarantième jour de deuil pour le martyre du très vénéré Imam Hussein, troisième Imam et petit-fils du Grand Prophète, Mohammad, (Que le salut de Dieu soit sur eux et sur leur descendance), et de ses fidèles compagnons, une cérémonie de deuil a eu lieu par les délégations étudiantes venus de tout l’Iran à Téhéran, dimanche matin (25 août 2024) avec le récitation du « Pèlerinage d'Arbaïn » en présence du Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dans la Husseinyah de l'Imam Khomeini (que sa demeure soit au Paradis).

Plus de 21 millions de pèlerins ont participé cette année en Irak à l'Arbaïn, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, qui a connu hier dimanche son apogée à Kerbala après plusieurs jours de commémorations marquées par la solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Kerbala, où reposent les très vénérés Imam Hussein et son frère Abbas dans deux mausolées qui se font face, devient alors l'épicentre du monde chiite et des esprits libres. Les pèlerins laissent libre cours à l'expression de leur douleur, au souvenir de l'Imam Hussein (P) tué en martyr avec ses 72 compagnons dont les membres de familles en 680 par les troupes du calife omeyyade Yazid, tyran du jour, lors d'une bataille injuste à Kerbala. (Photo : site d’information du Leader-https://french.khamenei.ir/news/14443)