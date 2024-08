A l'occasion de la Semaine nationale du gouvernement et de l’anniversaire du martyre de l’ancien président Rajaee et de l’ancien Premier ministre Bahonar, l'Imam Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique, a rencontré le président Massoud Pezeshkian et son cabinet pour la première fois après l’investiture, aujourd'hui, 27 août 2024, à la Husseiniyah Imam Khomeini.