Les athlètes et les para-athlètes de la délégation d'Iran aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 reçus par le Guide suprême de la Révolution islamique

Lors de sa rencontre avec la délégation iranienne aux Jeux Paris 2024, l'Ayatollah Khamenei a critiqué "la politisation du sport" aux Jeux olympiques et paralympiques en France

Le guide suprême de la révolution islamique a souligné que la politique du double standard sur les questions sportives internationales était perceptible lors des récents Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

L’imam Khamenei a souligné la tangibilité des doubles standards et des politiques biaisées des pays qui régissent le sport international lors des récents Jeux olympiques et paralympiques. Il a noté que si un pays est interdit de participer en raison de la guerre, le régime sioniste continue d’être inclus dans les compétitions, malgré le fait qu’il ait tué 41000 personnes, dont des milliers d’enfants, au cours de presque un an. »

Son Éminence a indirectement évoqué l’expulsion des athlètes russes par les autorités du CIO et les organisateurs français, comme un exemple de la politique de deux poids deux mesures exercée lors des Jeux 2024 de Paris.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a ajouté que « ces doubles standards et ces politiques biaisées, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, démontrent que malgré l’affirmation selon laquelle le sport est exempt de politique, les actions les plus motivées par la politique sont exercées dans le domaine du sport. »