Téhéran - IRNA - Les dattes sont récoltées chaque année fin septembre dans les bosquets du Khouzistan, située au sud-ouest de l’Iran. Les dattes produites dans les bosquets de la province du Khuzistan sont exportées vers divers pays d'Asie et d'Europe. La province du Khouzistan est le deuxième producteur de dattes du de l’Iran et cette année (1403 du calendrier iranien), plus de 187 mille tonnes de dattes sont récoltées dans 17 villes du Khouzistan.