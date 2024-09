Téhéran - IRNA - Le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, est arrivé à Téhéran, jeudi soir, après avoir prononcé un discours à la 79e Assemblée générale des Nations Unies et rencontré 15 dirigeants et responsables de pays et d'organisations internationales à New York. (Photo : Akbar Tavakoli)