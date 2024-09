Attaque du groupe terroriste de l’OMK contre les civils à Téhéran le 27 septembre 1981

Dans un acte terroriste organisé, le groupe terroriste de l’OMK (Organisation des Moudjahedine-e Khalq) a attaqué le cœur de Téhéran le 27 septembre 1981. Les hommes armés de ce groupe ont semé la terreur et le chaos dans les rues de la capitale avec des fusillades et des incendies criminels incessants. Cette attaque s'est produite en même temps que la grande victoire des combattants sur les fronts du sud de l’Iran en pleine guerre avec le régime dictatorial de Saddam en Irak, soutenu par l’étranger. Ce groupe a bien montré son caractère terroriste et anti-populaire. Lors de l’incident, des dizaines de personnes innocentes ont été tuées en martyr dans les rues de Taleqani, Vali Asr, Jomhouri et autour du pont Hafez dans la capitale. (Les images d’archives de l’IRNA)